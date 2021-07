Pulitzerprijs-winnende fotojournalist gedood bij gevechten in Afghanistan

Bij gevechten tussen het Afghaanse leger en de Taliban is een fotojournalist om het leven gekomen. De Indiase journalist Danish Siddiqui deed voor persbureau Reuters verslag van de gevechten tussen Afghaanse commando's en Taliban-strijders in de stad Spin Boldak, nabij de grens met Pakistan.

Een Afghaanse commandant meldt aan persbureau Reuters dat Siddiqui en een officier om het leven kwamen toen het leger het belangrijkste marktgebied van de regio probeerde te heroveren. Bij die operatie werden de militairen beschoten door de Taliban. Het gebied werd eergisteren ingenomen door de groepering. Sinds de Amerikaanse troepen zich uit Afghanistan hebben teruggetrokken is het onrustig in het land.

Siddiqui, die in 2018 een prestigieuze Pulitzerprijs kreeg voor zijn werk, vertelde zijn werkgever kort voor zijn overlijden dat hij in zijn arm was geraakt door granaatscherven. Hij was daarvoor behandeld maar zou daarna tijdens een nieuwe aanval alsnog zijn gedood. Volgens de commandant sprak de journalist met winkeleigenaren toen de Taliban aanvielen.

Pulitzerprijs

Reuters zegt nog niet te weten wat er precies is gebeurd. "We zijn dringend op zoek naar meer informatie en werken samen met de autoriteiten in de regio", schreven Reuters-directeur Michael Friedenberg en hoofdredacteur Alessandra Galloni in een verklaring. "Danish was een voortreffelijk journalist, een toegewijde echtgenoot en vader en een zeer geliefde collega. Onze gedachten zijn bij zijn familie in deze verschrikkelijke tijd."

Siddiqui is sinds 2010 fotograaf bij het internationale persbureau en versloeg onder meer de oorlogen in Afghanistan, Irak en de protesten in Hongkong. Voor de foto's die hij in 2018 met collega's van Reuters maakte van de Rohingya-vluchtelingencrisis kreeg hij de prestigieuze Pulitzerprijs in de categorie 'Feature Photography'.