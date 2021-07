Miljoen euro opgehaald voor fonds Tanja Groen van Peter R. de Vries

De kinderen van De Vries gingen ook nog in op hoe het met hun vader gaat. "De afgelopen veertig jaar is onze vader bezig geweest om onopgeloste zaken op te lossen. Zaken waarin familieleden werden gekweld door onzekerheid", zei zoon Royce in een videoboodschap tijdens de uitzending. "Wij vinden het dan ook fantastisch dat de zaak van Tanja Groen en stichting De Gouden Tip nu zoveel aandacht krijgen. Afgelopen maanden is onze vader dag en nacht met de stichting bezig geweest."

"Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker, daar kunnen we dus niet zoveel over vertellen. We weten wel dat hij in ontzettend goede handen is en dat de dokters en verpleegkundigen fantastisch werk leveren", zei dochter Kelly.