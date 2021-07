Tijd voor Max helemaal gewijd aan fonds Tanja Groen van Peter R. de Vries

Tanja Groen verdween in 1993 na een feestje tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Het is een zaak "zonder enig spoor", aldus Vuyk. "In 1994 hebben we een eerste reportage gemaakt. Daarna hebben we er zo vaak grote en kleine aandacht aan besteed, maar de zaak is altijd op slot gebleven. We weten niets, behalve dat ze op de fiets bij dat studentenfeestje is weggegaan. In dat opzicht is het de moeilijkste zaak van allemaal."

Geld inzamelen voor een beloning van een miljoen euro, voor de persoon die de gouden tip geeft die naar Tanja leidt, is volgens Vuyk "een ultieme poging" om de zaak vlot te trekken. "Alles is geprobeerd. We moeten maximaal gaan voor die ene kans dat er iemand is die meer weet en Tanja aanwijst."

'Dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn'

Vuyk heeft het sinds de aanslag op zijn vriend moeilijk gehad, vertelde hij. "Gruwel. Horror. Dat soort termen moet ik aan denken. Het roept heel veel in je op. En levensveranderend, dat is het ook. Je merkt dat je zo met en op elkaar betrokken bent dat dingen nooit meer hetzelfde zullen zijn."

Hij hoopt dat er snel een miljoen euro opgehaald wordt voor de stichting. "Als Peter wakker wordt, wil ik tegen hem zeggen dat we dat miljoen binnen hebben."

De speciale uitzending van Tijd voor Max is om 19.00 uur live te zien op NPO1.