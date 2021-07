RIVM: 8522 nieuwe besmettingen, vijf keer zoveel als maandag vorige week

Vooral in de grote studentensteden worden veel positieve tests gemeld. Groningen loopt, gemeten naar inwoneraantal, voorop: daar werden de afgelopen 24 uur 19 besmettingen per 10.000 inwoners gemeld, oftewel 436 in totaal. Amsterdam is in absolute zin de corona-koploper, met 1154 nieuwe besmettingen. Dat zijn er meer dan in heel Duitsland, waar gisteren 750 coronabesmettingen zijn gemeld.