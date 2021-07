Advocaten verdachten willen uitstel van behandeling zaak-Wiersum

Dit bericht wordt gedurende de zitting aangevuld.

10.55 uur - Roethof waarschuwt voor gerechtelijke dwalingen

Volgens advocaat Gerald Roethof, die verdachte Moreno B. bijstaat, zijn in het verleden gerechtelijke dwalingen ontstaan, nadat rechters onderzoekswensen van advocaten terzijde hadden geschoven. Hij vindt, net als de advocaat van Giërmo B., dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat niet zijn cliënt, maar iemand anders bij de moord betrokken was. "Dit zijn punten waardoor de zaak vandaag helaas, helaas, helaas niet zou moeten doorgaan."

Roethofs zus en collega-advocaat Machteld Roethof, ook lid van het verdedigingsteam van Moreno B., voegde daar nog aan toe dat het van groot belang is om de kroongetuige te horen over de ruzie die hij zou hebben gehad met Derk Wiersum. Ze verwacht dat hij op termijn wel ondervraagd kan worden.

De ruzie zou zijn gegaan over een telefoon die kroongetuige B. destijds in zijn cel had. De advocaten baseren zich op een verklaring van de weduwe van Wiersum, waaruit zou blijken dat Wiersum de ruzie als heel vervelend zou hebben ervaren. Volgens het OM was de ruzie binnen een dag bijgelegd.

10.40 uur - Advocaat: Giërmo B. was niet enige die in auto reed

Verdachte Giërmo B. zegt dat hij niet de enige was die gebruik maakte van een gestolen auto - een Opel Combo - die bij de moord op Derk Wiersum is ingezet. Dat heeft zijn advocaat tegen de rechter gezegd. Volgens de raadsman heeft B. in de dagen rond de beschieting niet in de auto gereden, maar is er informatie dat iemand anders de auto had. Advocaat Taekema wil deze persoon eerst bevragen.

Derk Wiersum stond op het moment van zijn dood Nabil B. bij, de kroongetuige in het Marengo-proces. De twee zouden kort voor de moord ruzie met elkaar hebben gehad. Dat is de reden dat de verdediging ook meer wil weten van de kroongetuige zelf, maar dat is tot op de heden dus niet gelukt.

10.25 uur - Advocaten willen uitstel

De twee verdachten zitten in de zaal. Giërmo B. in een trui met capuchon, Moreno B. met lange dreads. Hun advocaten vinden dat de zaak vandaag moet worden uitgesteld, omdat een aantal getuigen nog niet is gehoord. Dat is de afgelopen tijd niet gelukt.

Zo was het de bedoeling om ook de kroongetuige in het Marengo-proces te verhoren, maar die is daar medisch gezien nog niet toe in staat. Weer een ander is spoorloos.

Op het wensenlijstje van de verdediging stond ook de neergeschoten misdaadjournalist Peter R. de Vries, net als de weduwe van Derk Wiersum en een aantal informanten. De rechtbank heeft de verzoeken van de advocaten tot dusver afgewezen. De advocaat van Giërmo B., Jacques Taekema, zegt dat De Vries "zolang hij nog leeft wat mij betreft op de getuigenlijst blijft staan".

09.45 uur - Extra veiligheidsmaatregelen

Bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar vandaag de inhoudelijke behandeling start van de rechtszaak tegen de verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum, zijn de veiligheidsmaatregelen opgevoerd. Zo staan er gepantserde auto's op straathoeken.

De zitting staat zes dagen na de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries op de rol. Dat maakt de zitting van vandaag extra beladen.

Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het Marengo-proces over een reeks liquidaties. De moord werd ervaren als een "aanval op de rechtsstaat".

Peter R. de Vries is sinds medio vorig jaar de vertrouwenspersoon van Nabil B.

Twee hoofdverdachten

De 37-jarige Giermo B. uit Almere en de 32-jarige Moreno B. uit Rotterdam zijn de hoofdverdachten in de zaak-Wiersum. De politie heeft ze afgeluisterd en hun dna is gevonden in de gebruikte vluchtauto's. De twee ontkennen iedere betrokkenheid.

Vandaag en morgen worden in de zaak de feiten behandeld. Dat wil zeggen dat de rechtbank het dossier doorneemt en de verdachten zal ondervragen, voor zover ze zich niet beroepen op hun zwijgrecht. In totaal heeft de rechtbank deze maand vijf zittingsdagen gereserveerd voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.