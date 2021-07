Kritiek op Rusland vanwege ransomware-aanvallen: 'Criminelen kunnen hun gang gaan'

Beveiligingsonderzoeker Frank Groenewegen van Deloitte komt bij gehackte bedrijven vaak sporen tegen die in de richting van Russische aanvallers wijzen. "Zeker in meer dan de helft van de gevallen." Ook van de grote ransomware-aanval van vorige week wordt vermoed dat de daders uit Rusland komen.

"Sommige ransomware-criminelen staan op de Most Wanted List van de FBI, maar leven ongestoord verder in Rusland", zegt Groenewegen.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat het soms lastig is om onderscheid te maken tussen Russisch-sprekenden en mensen die daadwerkelijk de Russische nationaliteit hebben. Bovendien is het herleiden van een digitale aanval lastig: het is voor aanvallers mogelijk om dwaalsporen aan te brengen en onderzoekers op het verkeerde been te zetten.