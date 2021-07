Groep achter ransomware-aanval eist 70 miljoen voor vrijgeven bestanden

De hackers die achter de grote ransomware-aanval van afgelopen weekend zouden zitten, hebben vannacht voor het eerst van zich laten horen. Op hun blog hebben ze een 'aanbod' gedaan aan getroffen bedrijven. Voor een bedrag van 70 miljoen dollar zouden de hackers bereid zijn een universele sleutel vrij te geven, zodat iedereen zijn bestanden weer terug kan krijgen.

Het gaat vrijwel zeker om de aan Rusland gelieerde REvil-groep. Directeur Dave Maasland van IT-beveiligingsbedrijf ESET zegt: "Dat is misschien wel de meest professionele bende wat betreft ransomware. De omvang van de aanval en details komen nu naar buiten."

Grootste criminele ransomware-aanval

"Naar eigen zeggen hebben de aanvallers meer dan 1 miljoen systemen geïnfecteerd, maar een korte rekensom leert dat het er potentieel zo'n 200.000 kunnen zijn", zegt Maasland in het NOS Radio 1 Journaal. "Er waren ongeveer 2000 servers te vinden die het product gebruiken dat zij misbruikt hebben."

"Ik vraag me af of het er echt 1 miljoen zouden kunnen zijn, maar dit is wel de grootste criminele ransomware-aanval die we ooit gezien hebben."

Slim aangepakt

Ze hebben de aanval volgens Maasland slim uitgevoerd. "Om de bedrijven binnen te komen hebben ze gekeken welke 'gereedschapskist' de getroffen IT-bedrijven gebruiken, welke software om op afstand onderhoud te plegen."