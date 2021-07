Ook in Nederland mogelijk honderden bedrijven getroffen door ransomware-aanval

Ook in Nederland zijn mogelijk honderden bedrijven slachtoffer van de grote internationale cyberaanval die gisteravond wereldwijd computers heeft lamgelegd. Het gaat in ieder geval om klanten van ICT-bedrijf VelzArt in Waardenburg.

VelzArt heeft honderden klanten. Die bedrijven zijn gewaarschuwd dat hun computers geïnfecteerd kunnen zijn, vooral als ze hun systemen gisteren tussen 18.00 en 20.00 uur aan hadden staan, en hun systemen voorlopig niet aan te zetten.

De aanvallers wisten de ransomware te verspreiden via software van Kaseya. ICT-bedrijven gebruiken die software om computersystemen van klanten op afstand te beheren.

1500 computers opgeschoond

Ook bij de Udenhoutse technisch dienstverlener Hoppenbrouwers zijn systemen geïnfecteerd geraakt. Er werd snel opgetreden maar de impact blijft groot. Meer dan 1500 computers moeten worden opgeschoond, heeft de directeur laten weten aan het Brabants dagblad. Het bedrijf beschikte over back-ups waardoor de schade snel kon worden hersteld.

Van zeker drie andere dienstverleners in Nederland is bekend dat ze met diezelfde software werken. Van twee daarvan is onbekend of ze schade hebben ondervonden door de cyberaanval. De derde, Xantion, zegt tot nu toe geen spoor van het gijzelvirus te hebben gevonden.