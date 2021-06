NCTV: ransomware is bedreiging voor nationale veiligheid

Ransomware is inmiddels zo'n groot probleem geworden dat de nationale veiligheid in gevaar is. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Belangrijke onderdelen van de infrastructuur zouden kunnen uitvallen, als ze door ransomware-aanvallers worden gekraakt.

Dat gebeurde onlangs in de Verenigde Staten, toen een grote megapijpleiding werd gehackt. Ook een groot internationaal vleesbedrijf kampte met een ransomware-aanval en in Nederland was een vervoerder getroffen, wat onder meer leidde tot een tijdelijk tekort aan kaas in de supermarkten.

Een ransomware-aanval zou er volgens de NCTV in de toekomst voor kunnen zorgen dat een deel van de Nederlandse Rijksoverheid uit de lucht is, of dat belangrijke vitale processen zoals internettoegang of het banksysteem niet meer kunnen worden aangestuurd.

Nederland kreeg daarvan eind vorig jaar een voorproefje toen de gemeente Hof van Twente werd platgelegd, maar de landelijke overheid en de kritieke infrastructuur zijn vooralsnog gespaard gebleven. De NCTV wijst er echter op dat in de Verenigde Staten federale overheidsinstellingen en de energiesector al zijn getroffen.

Bedrijven betalen miljoenen aan internetcriminelen om hun gegijzelde bestanden vrij te geven. In deze video leggen we je uit welke illegale techniek dit veroorzaakt: