Oliepijpleiding VS weer opgestart na cyberaanval, maar tekorten blijven

Het Amerikaanse oliebedrijf Colonial is begonnen met de herstart van een pijpleiding na een cyberaanval. Hackers hadden afgelopen vrijdag de software van het systeem versleuteld met ransomware en eisten losgeld.

Het gaat met 8850 kilometer om de langste oliepijpleiding van de VS, die loopt van de Golfkust in het zuiden naar de regio rond New York. Dagelijks gaat er een hoeveelheid olie doorheen gelijk aan 2,5 miljoen vaten, bijna de helft van alle brandstof voor de Amerikaanse oostkust.

Door het stilvallen van de toevoer ontstonden er in het gebied waar de leiding loopt tekorten aan de pomp: in staten als Georgia, North Carolina en Virginia kwam de helft van de pompstations zonder brandstof te zitten. Op andere plaatsen ontstonden lange rijen, mede doordat automobilisten brandstof gingen hamsteren.

De hack van Colonial was de meest ontwrichtende cyberaanval ooit op de Amerikaanse energie-infrastructuur. Hoewel de hackers er niet in slaagden de pijpleiding over te nemen, werd uit voorzorg het hele systeem offline gehaald, terwijl er gezocht werd naar een oplossing.

Niet op eisen ingegaan

Volgens de FBI zit de hackersgroep DarkSide achter de cyberaanval, een criminele organisatie uit Oost-Europa. De Amerikaanse president Biden voegde daaraan toe dat de Russische autoriteiten dit soort criminelen vaak oogluikend hun gang laten gaan. Het is niet bekend hoeveel losgeld de daders eisten. Colonial zegt dat er niet op de eisen van de hackers is ingegaan.

Het Witte Huis noemt de aanval een waarschuwing die laat zien hoe kwetsbaar essentiële systemen in de VS kunnen zijn. Volgens Transportminister Buttigieg bewijst dit het belang van de miljardeninvestering in infrastructuur die door president Biden is voorgesteld: "Dat is geen extraatje, geen luxe, geen vrijblijvende keuze. Het moet de kern zijn van hoe we noodzakelijke infrastructuur beveiligen."

Biden praat vandaag met de pers over de zaak. Naar aanleiding van deze hack en problemen bij Microsoft kondigde hij gisteren al aan dat er een systeem zal komen zoals dat er al is voor luchtvaartveiligheid, zodat een grote hack even goed wordt onderzocht als een vliegramp. Ook kwam hij met strengere veiligheidseisen voor overheidssoftware.

Nog weken naweeën

Om de eerste krapte bij pompstations te lenigen, hebben verschillende staten extra vervoer van brandstof over de weg goedgekeurd. Ook zijn sommige lokale aftakkingen van de Colonial-leiding handmatig opengezet.

Het zal nog enkele dagen duren voordat de pijpleiding weer net zo veel olie levert als voorheen. Alle tekorten moeten over een week of twee zijn weggewerkt.