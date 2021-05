Stilleggen oliepijplijn VS veroorzaakt door gijzelsoftware van 'DarkSide'

Hij ziet ze heel vaak voorbijkomen in z'n werk: aanvallen bij bedrijven met zogeheten gijzelsoftware - waarmee internetcriminelen data op computers vergrendelen om losgeld te eisen. Maar ook voor Martijn Hoogesteger van cybersecuritybedrijf Northwave is het stilleggen van een oliepijplijn in de VS, als gevolg van zo'n aanval, uitzonderlijk.

Precies dat gebeurde afgelopen vrijdag. Nu, vier dagen later, wordt de boel bij Colonial Pipeline weer opgestart. Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk. De gevolgen waren al wel direct zichtbaar: de vier hoofdleidingen werden dit weekend stilgelegd. Er is daarnaast een noodverordening afgegeven die vervoer over de weg mogelijk maakt en er dreigen tekorten aan benzine en gas.

De bron van de aanval is inmiddels bekend: de FBI heeft bevestigd dat het gaat om software gemaakt door DarkSide. Dit is volgens experts een relatief nieuwe groep, maar wel een die heel professioneel te werk gaat. Compleet met een klantenservice. Hun doel: veel geld verdienen. De werkwijze wordt ransomware as a service genoemd, wat zoveel betekent als dat de groep de gijzelsoftware ontwikkelt en anderen rekruteert om aanvallen uit te voeren. De groep krijgt vervolgens een percentage van het losgeld.