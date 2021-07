Afghanen vechten tegen Taliban: 'Ben bang, maar kan mijn stad niet achterlaten'

De groep waar Aliyar voor vecht, geleid door parlementslid Abbas Ibrahimzada, is geen uitzondering. In heel Afghanistan komen dit soort burgermilities voor. "Het zijn vaak een soort privélegers van lokale machthebbers, politieke leiders en andere invloedrijke personen die op deze manier meer macht proberen te krijgen", vertelt correspondent Aletta André. Behalve parlementslid is Ibrahimzada ook een van de rijkste zakenmannen van Afghanistan.

André: "Veel van dit soort privélegers ontstonden in de jaren 80 en 90. Ze vochten eerst vooral tegen elkaar om de macht, wat leidde tot een burgeroorlog. Maar toen de Taliban aan de macht probeerden te komen, sloegen de milities de handen ineen en vochten samen tegen hun gezamenlijke vijand. Dat zie je nu weer gebeuren."

Machtsvacuüm vullen

In de stad Mazar-i-Sharif wapperde tot voor kort nog de Nederlandse missievlag op kamp Marmal. Nederlandse militairen namen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Maar die missie loopt ten einde en de Taliban grepen eind juni hun kans. Ze stonden aan de poorten van de stad, klaar om het gebied in te nemen. Toen strijders van de terreurgroep foto's plaatsten op Facebook, greep Ibrahimzada direct in en stuurde zijn eigen mannen erop af. Met succes wist de militie de Taliban buiten de deur te houden.

Deze gebieden zijn in handen van de Taliban: