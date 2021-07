Palestijnse president Abbas onder druk door wekenlange protesten

Intussen wordt het bestuur van Abbas steeds repressiever. "Schendingen van mensenrechten vinden al langer plaats, maar wat we nu zien is een verdere escalatie", zegt jurist Cathrine Abuamsha van mensenrechtenorganisatie Al-Haq. "De PA slaat de roep van burgers om rechten en verantwoording hardhandig neer."

"Het regime is een one-man-show geworden", zegt ook opiniepeiler Shikaki. "Abbas regeert bij decreet en hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Het is nog geen Syrië onder president Assad, maar we bewegen wel steeds meer in die richting. Dat is zeer deprimerend."

Het is de vraag waar de protesten toe zullen leiden. "In het verleden hebben we gezien dat de stemming van de bevolking ook weer kan omslaan", zegt Shikaki. "Maar nu is de populariteit van Abbas wel heel diep gezonken."

Volgens mensenrechtenorganisatie Al-Haq ligt er een rol voor Europese landen, die de Palestijnse gebieden financieel steunen. "De EU en andere landen moeten de PA onder druk zetten", zegt Cathrine Abuamsha. "Hoe kun je dit nu toestaan als financiële donor of partner?"

Journalist Shatha Hammad blijft intussen verslag uitbrengen. "Ook al maak ik me wel zorgen om mijn veiligheid. Vroeger waren we al bang voor het Israëlische leger, nu ook voor onze eigen veiligheidsdiensten. Het is ingewikkeld, maar dat is een extra reden om ons werk te doen. We hebben geen keuze."