Bekende activist komt om bij arrestatie door Palestijnse politie

Een Palestijnse activist is overleden bij zijn arrestatie door de Palestijnse politie. De activist, Nizar Banat, stond bekend om zijn kritiek op de Palestijnse Autoriteit onder leiding van president Abbas.

De dood van Banat (44) leidt tot felle kritiek binnen en buiten de Palestijnse gebieden. Volgens ooggetuigen werd hij bij zijn arrestatie in zijn huis Hebron ernstig mishandeld. Hij zou zijn uitgekleed en met een ijzeren staaf op zijn hoofd geslagen.

Later werd hij in een ziekenhuis dood verklaard. De Palestijnse autoriteiten zeiden dat "de gezondheid van Banat verslechterde" tijdens zijn aanhouding. Onduidelijk is waarom hij werd gearresteerd.

Als reactie op de dood van de activist gingen vandaag honderden demonstranten de straat op in de Palestijnse stad Ramallah. Daarbij braken schermutselingen uit. Palestijnse agenten vuurden traangas af in de richting van de betogers.

Meedoen aan verkiezingen

Banat gold als een van de meest uitgesproken critici van de Palestijnse Autoriteit (PA). In populaire video's op sociale media haalde hij hard uit naar het bestuur van Abbas, die door veel Palestijnen wordt gezien als corrupt en ondemocratisch.

De 85-jarige leider werd in 2005 voor een termijn van vier jaar gekozen, maar is nog steeds aan de macht. Vorige maand zouden voor het eerst in lange tijd weer verkiezingen plaatsvinden, maar die werden door de president afgeblazen. Officieel vanwege Israëlische tegenwerking, maar volgens velen omdat Abbas een nederlaag vreesde voor zijn partij Fatah. Ook de vandaag overleden activist Banat zou aan de verkiezingen meedoen met een eigen lijst.

Abbas kwam onder Palestijnen verder onder vuur te liggen tijdens het recente geweld tussen Israël en de Palestijnse groepering Hamas. Tijdens dat conflict zou Abbas zich te veel aan de kant van Israël geschaard hebben, iets wat veel Palestijnen hem al langer verwijten.

Kritisch op financiële hulp

De regering van Abbas heeft een vorm van zelfbestuur in delen van de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. In de Gazastrook, een ander deel van de Palestijnse gebieden, heeft Hamas het voor het zeggen.

Terwijl Hamas als een terreurbeweging wordt gezien, is de PA van Abbas voor veel Westerse landen een aanvaardbare gesprekspartner. Onder meer de Europese Unie steunt de Palestijnse Autoriteit financieel. Banat was zeer kritisch op deze hulp, met name na het afstellen van de langverwachte Palestijnse verkiezingen.

Vertegenwoordigers van de EU en de Verenigde Naties riepen vandaag na de dood van de activist op tot een onafhankelijk onderzoek. Volgens de VN-gezant in het Midden-Oosten moeten de daders voor het gerecht worden gebracht.

De Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh kondigde later de oprichting van een onderzoekscommissie aan. Hij zei dat een door de familie gekozen arts deelneemt aan de autopsie en dat de familie wordt uitgenodigd om te getuigen.