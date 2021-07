Renovatie Binnenhof opnieuw veel duurder dan gedacht

De renovatie

In 2015 werd besloten om het Binnenhofcomplex in één keer grondig op te knappen. Het historische bouwwerk is een aaneenschakeling van panden uit verschillende historische tijdvakken. Het brandgevaar is groot en de gebouwen kampen met grote gebreken. In 2019 ontstond een felle ruzie over de renovatieplannen. De aangetrokken architecten voor de Eerste en Tweede Kamer moesten vertrekken omdat de voorstellen als te ingrijpend werden beoordeeld.