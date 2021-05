Ook senatoren moeten Binnenhof verlaten voor intrek in 'modern' gebouw

Voor de 75 leden van de Eerste Kamer zal het na de zomer wel even wennen zijn op de eerste werkdag in hun nieuwe tijdelijke onderkomen. De Eerste Kamer is dan samen met de Raad van State verhuisd van het Binnenhof naar het voormalige gebouw van de Hoge Raad, elders in de binnenstad van Den Haag.

De nieuwe zaal is voornamelijk grijs gekleurd met een groen gordijn en geen daglicht. Dat is wel wat anders dan de 17de-eeuwse vergaderzaal aan het Binnenhof, met de plafondschilderingen, historische schilderijen en de wandtapijten. Ook de middeleeuwse Ridderzaal, hun vergaderzaal sinds de corona-uitbraak in het voorjaar van 2020, ziet er heel anders uit.

Stijl

"Modern", zo typeert Eerste Kamervoorzitter Jan Antonie Bruijn de nieuwe vergaderzaal bij een rondleiding voor de pers. De stijl noemt hij "Eerste Kamer anno 2021" en hij is tevreden met het werk van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), dat ook verantwoordelijk is voor de huisvesting van de nieuwe Tweede Kamer. Er komt nog een kunstwerk aan de muur.

Kabels

Het Binnenhof gaat vanaf de zomer voor zeker 5,5 jaar op slot voor een grootschalige renovatie. Alle bewoners moeten vertrekken: de Tweede Kamer, de Raad van State, het ministerie van premier Rutte en dus ook senatoren van de Eerste Kamer. Er komt groot onderhoud aan lekkende daken, gescheurde muren, brandgevaarlijke kabels en verouderde cv-ketels. Daarom was blijven geen optie.

Kijk hier naar de plenaire zaal van de Eerste Kamer en de Ridderzaal waar ze nu vergaderen;