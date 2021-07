Staatssecretaris Van Veldhoven (D66) heeft andere baan

Demissionair D66-staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft een andere baan. Ze wordt vicepresident bij het World Resources Institute, een internationale organisatie voor duurzaam beleid.

De koning heeft haar ontslag, zoals in dit soort situaties gebruikelijk, "op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen".

Tot er een nieuwe staatssecretaris is benoemd neemt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de taken over.