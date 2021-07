Drukte bij burgerzaken: geen paspoort aanvragen tot eind juli

Het is extra druk aan de loketten voor burgerzaken van de Nederlandse gemeenten. Normaal is het ook drukker in de zomerperiode, maar door de recente versoepelingen willen meer mensen alsnog op reis. Zij moeten nu tot wel vier weken wachten op verlenging van hun paspoort.

De gemeente Almere meldde gisteren op Facebook dat het tot minimaal eind juli niet mogelijk is om een paspoort of id-kaart aan te vragen. Dat geldt ook voor andere zaken, zoals het melden van een voorgenomen huwelijk of het aanvragen of verlengen van een rijbewijs, zegt de gemeente.

De langere wachttijd wordt mede in de hand gewerkt door IT-problemen "waardoor printers af en toe uitvallen". Wethouder Julius Lindenbergh zegt tegen Omroep Flevoland dat de gemeente daardoor maximaal 500 aanvragen per dag kan afwikkelen.

Omdat mensen kort geleden hebben gehoord dat ze op vakantie kunnen, checken ze nu pas of hun paspoort nog geldig is, zegt Lindenbergh. "Wij hebben een planningsbord en dan kun je bij alle Almeerders zien wanneer hun paspoort verloopt. We zien dat er veel paspoorten zijn blijven liggen en mensen dus niet op tijd zijn langsgekomen voor een verlenging."

De gemeente heeft de openingstijden verruimd en er wordt meer personeel ingezet. Maar het inwerken van nieuwe medewerkers kost tijd.

Overal druk

Niet alleen in Almere is het druk. RTV Utrecht meldt dat er bij verschillende Utrechtse gemeenten ook lange wachttijden zijn voor het aanvragen van een paspoort. "In Utrecht geldt inmiddels een wachttijd van tien dagen, in Utrechtse Heuvelrug moet je op twee weken rekenen, in De Bilt op drie weken en in Amersfoort duurt het zelfs vier weken", schrijft de omroep.

Daarnaast waarschuwen de gemeenten Wijdemeren, Lelystad en Rheden dat het erg druk is. De gemeente Den Haag heeft de openingstijden in juni en juli aangepast om de drukte beter op te vangen.

Ronald Zijlstra, strategisch adviseur bij de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), kijkt niet op van de extra drukte. "Het is natuurlijk drukker in de reisbranche, waardoor mensen nu snel een paspoort willen aanvragen."

Ambtenaren willen ook op reis

Toen de versoepelingen nog niet van kracht waren, hebben mensen hun bezoek aan burgerzaken uitgesteld. Dat vonden ze veiliger. De wachttijden gelden daarom niet alleen voor paspoorten, maar ook bij de aanvraag van andere documenten, zegt de NVVB-adviseur. "Door de coronamaatregelen hebben mensen hun huwelijk uitgesteld bijvoorbeeld. En er zijn automobilisten die voor het verlengen van hun rijbewijs tot het laatste moment hebben gewacht."

Er kan nog iets meespelen, oppert Zijlstra. "Gemeenteambtenaren willen ook op vakantie. Het zou kunnen dat er daardoor minder mensen beschikbaar zijn achter het loket. Het ligt er natuurlijk aan hoe dat wordt opgevangen, dat zal per gemeente verschillen."

De gemeente Almere verwijst inwoners die met spoed een id-kaart of paspoort nodig hebben naar de Koninklijke Marechaussee voor een nooddocument. Dan moeten ze wel wel kunnen aantonen waar ze naartoe gaan en dat tickets en verblijf al geboekt zijn. Zo'n document kost 50 euro.