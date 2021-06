Afhandeling toeslagen loopt vast, gemeenten willen helpen

De afhandeling van de toeslagenaffaire loopt helemaal vast, nu het aantal ouders dat zich meldt veel groter is dan gedacht. Als het zo doorgaat, kan het zo nog tien jaar duren voordat alle gedupeerden dit achter zich kunnen laten. Geld is het probleem niet, ruim 4 miljard euro is er voor dit en volgend jaar vrijgemaakt door het kabinet, maar de toeslagenafdeling kan al het handwerk niet aan.

De moeizame afhandeling komt vooral door alle niet-specifieke maatregelen, waarschuwen gemeenten. De Catshuisregeling, waarbij alle getroffen ouders 30.000 euro compensatie is toegezegd, is een hele algemene regeling die ertoe leidde dat meer mensen zich ervoor aangemeld hebben.

De teller staat nu op 42.000 ouders, iedere week komen daar nog 500 tot 1000 nieuwe gevallen bij. Medewerkers van de toeslagenafdeling die al die schade moet afhandelen zijn nu vooral druk met dossiers beoordelen die vallen onder de Catshuisregeling. Ze kunnen al dat werk niet aan.

Stagnatie door nieuwe toeloop

"Wij hebben zorgen dat we de mensen die we in beeld hebben en die heel zwaar getroffen zijn daardoor niet kunnen helpen," zegt Rutger Groot Wassink namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken zegt dat gemeenten grote zorgen hebben over de nieuwe regelingen die door het kabinet worden bedacht, zoals een vergoeding voor alle ex-partners en kinderen. "Daardoor komt er weer een toeloop van mensen die de uitvoering verder bemoeilijkt."

Volgens de planning kunnen eind dit jaar 8300 ouders het hoofdstuk sluiten, hun zaak is dan afgehandeld. 19.000 ouders hebben inmiddels de 30.000 euro ontvangen. Of zij recht hebben op meer wordt op een later moment beoordeeld.

Waar draait de toeslagenaffaire om? NOS op 3 vat het kort samen: