'Een op de drie burgemeesters en wethouders in Overijssel bedreigd'

Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen vindt de cijfers niet verrassend. "Met name burgemeesters hebben een breder takenpakket gekregen. Veel van hen treden hard op tegen criminaliteit." Die hardere aanpak heeft volgens Brouwer een duidelijke keerzijde. "Dat baart wel zorgen. Vroeger was je ook weleens boos op de burgemeester of wethouder, maar de bedreigingen nu zijn van een heel andere orde."

Een andere zorg van de hoogleraar is dat ambtenaren die voor burgemeesters en wethouders werken steeds vaker geanonimiseerd worden in dossiers. Op die manier zijn ze minder zichtbaar voor mensen met verkeerde bedoelingen, maar is het ook lastiger te controleren wie waarvoor verantwoordelijk is. "Daar is minder aandacht voor, maar die ontwikkeling is net zo zorgelijk."

Ook in de rest van Nederland worden veel lokale bestuurders bedreigd. Eerder kwam in het nieuws dat twee derde van de Noord-Hollandse burgemeesters wordt bedreigd of geïntimideerd. In onder meer Haarlem, Helmond en Kerkrade ging het zo ver dat de burgemeesters een tijdje moesten onderduiken.