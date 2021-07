Dit weten we nu over de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries

De vermoedelijke schutter van de aanslag op Peter R. de Vries is op 17-jarige leeftijd veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie. De 21-jarige Delano G. uit Rotterdam kwam als tiener meerdere malen in aanraking met de politie.

Hij heeft tweemaal een gewelddadige straatroof gepleegd. Ook werd hij veroordeeld vanwege afpersing, vijf woninginbraken, één poging daartoe en openlijke geweldpleging. Als minderjarige stond hij onder toezicht van de jeugdreclassering.

G. en de 35-jarige Kamil E., die in de vluchtauto zou hebben gereden, werden binnen een paar uur na de aanslag aangehouden op de A4. Twee dagen na hun aanhouding komen steeds meer details over de twee naar buiten.

Delano G. is opgegroeid in het Gelderse Tiel. Op jonge leeftijd verhuisde hij van Curaçao naar Nederland. Een paar jaar geleden leek G. een carrière in de muziekindustrie te ambiëren: in 2018 registreerde hij zijn eigen muzieklabel bij de Kamer van Koophandel en publiceerde hij een rapnummer. Volgens De Gelderlander bleef het daarbij en heeft hij zijn label alweer opgegeven. Als kind deed hij mee met So You Think You Can Dance, meldt de Gelderse krant.

'E. was veelpleger in Polen'

Kamil E. woont in het Gelderse Maurik en komt oorspronkelijk uit Polen. In zijn thuisland stond hij te boek als veelpleger, melden Poolse media. Hij zou daar veroordeeld zijn voor diefstal en berovingen en er zou een arrestatiebevel voor hem liggen.

Ook in Nederland kwam E. in aanraking met de politie. Vorige week werd hij opgepakt vanwege bedreiging, mogelijk met een vuurwapen. Een wapen werd echter niet gevonden en na een nacht in de cel kwam hij weer op vrije voeten; dat was vier dagen voor de aanslag op De Vries.

In Maurik woonde hij in onderhuur. Volgens Omroep Gelderland moest hij zijn huis uit, maar weigerde hij te vertrekken. Hij zou de huurder van de woning hebben bedreigd.

In zijn buurt was zijn criminele verleden niet bij iedereen bekend. Een buurvrouw beschreef E. eerder als "een vriendelijke man". "Hij zei altijd gedag als hij naar binnen en naar buiten ging. Maar hij woonde er nog maar net, dus echt contact hadden we niet met elkaar. Hij woonde er met een vrouw, twee kinderen en er was een baby op komst."

Wat E. voor werk doet is niet geheel duidelijk, maar sinds begin vorige maand staat op het adres van E. een klusbedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onder werkzaamheden staat onder meer 'bouwtimmeren' en 'schilderen en glaszetten'.

Volgens een buurtbewoner heeft hij eerder in Tiel gewoond. "Hij was altijd overal en nergens, en ook veel in het buitenland, zoals in Spanje."

'Ze noemen het hier getto'

Beide verdachten woonden op enig moment in Tiel. De inval van de politie dinsdagnacht was onverwacht, vertelt een buurtbewoner daar. De Tielenaar heeft "altijd het gevoel gehad" dat Delano G. in verkeerde kringen verkeerde. "Ik dacht aan wiethandel of zoiets, maar dit met Peter R. de Vries is van een geheel andere orde."

"Ik hoop dat de buurt er niet al te slecht vanaf komt", zegt een andere buurtbewoner vanuit de voortuin van zijn huis. "Ze noemen het hier 'het getto' maar we leven hier heel prettig."