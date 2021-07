Zoektocht overlevenden ingestorte flat Miami helemaal gestaakt

In Miami zijn de hulpdiensten gestopt met het zoeken naar overlevenden nadat twee weken geleden een appartementencomplex was ingestort. Op een besloten bijeenkomst heeft de brandweer tegen familieleden gezegd dat het uitgesloten is dat er nog iemand levend onder het puin ligt.

Het dodental is inmiddels opgelopen naar 54, meldt de burgemeester van de gemeente Miami-Dade. De afgelopen uren zijn er 18 lichamen geborgen; 86 mensen worden nog vermist.

Duidelijkheid voor familie

Volgens de brandweer is er nu geen sprake meer van een reddingsoperatie en ligt de focus volledig op het vinden van de lichamen van de vermisten. "Onze belangrijkste verantwoordelijkheid is om families duidelijkheid te geven", zei de ondercommandant van de regionale brandweer tegen de media.

De afgelopen dagen waren de autoriteiten al steeds pessimistischer over de kansen om nog overlevenden te vinden. "We beseffen dat de kans op een wonder elke dag kleiner wordt", zei een van reddingswerkers twee dagen geleden.

Rapport uit 2018

Volgens internationale media zijn alleen in de eerste uren na het instorten van de flat nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De meeste slachtoffers zijn gevonden in bed. Ze lagen te slapen toen de flat 's ochtends vroeg instortte.

Na de ramp werd duidelijk dat een onderzoeker al in 2018 had gewaarschuwd dat de constructie van het appartementencomplex beschadigd was. Onder meer het beton onder het zwembad zou zijn aangetast. De burgemeester van Miami-Dade zei dat de gemeente niet op de hoogte was van het rapport van de onderzoeker.