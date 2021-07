Amerikaanse president bezoekt hulpverleners ingestorte flat Miami

De Amerikaanse president Biden heeft hulpverleners en de lokale autoriteiten ontmoet in de plaats in Florida waar vorige week een appartementencomplex instortte. Later vandaag spreken Joe Biden en zijn vrouw Jill ook nabestaanden van de omgekomen bewoners in Surfside, bij Miami.

Biden memoreerde in zijn gesprek met hulpverleners het auto-ongeluk in 1972, waarbij zijn eerste vrouw en hun 13 maanden oude dochtertje om het leven kwamen. Hij vergeleek het werk van de hulpverleners nu met dat van de brandweermannen die toen bij het autowrak waren en bedankte hen.

Na een ontmoeting met de gouverneur van Florida zei Biden dat de federale overheid een maand lang alle door de staat gemaakte kosten voor de reddingsoperatie gaat betalen. De Democratische president zei tegen de Republikeinse gouverneur DeSantis dat het goed is dat het land ziet dat er wordt samengewerkt door politici van beide partijen. "Dit gaat over leven en dood", zei Biden. "Iedereen doet wat gedaan moet worden."

145 bewoners vermist

Het dodental van de instorting staat nu op 18. Reddingswerkers hopen nog altijd mensen levend onder het puin vandaan te halen, ook al is dat sinds enkele uren na de ramp vorige week niet meer gebeurd. De operatie ligt nu tijdelijk stil omdat het puin verschuift en het te gevaarlijk is om verder te zoeken.

De oorzaak van de instorting van het Champlain Towers South-complex is nog niet duidelijk. Wel waarschuwde een ingenieur drie jaar geleden al voor ernstige structurele schade aan het gebouw van twaalf verdiepingen. Er worden nog 145 bewoners vermist.