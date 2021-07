Meer slachtoffers gevonden onder puin van flat in Florida

Het officiële dodental van de flatramp in de Amerikaanse staat Florida is opgelopen naar 28. Reddingswerkers hebben het afgelopen etmaal vier lichamen gevonden. Er zijn nu nog 117 vermisten. De flat stortte anderhalve week geleden in.

Afgelopen weekend werd het deel van het appartementencomplex bij Miami dat nog overeind stond gecontroleerd opgeblazen, om te voorkomen dat er delen op de hulpdiensten zouden vallen.

Volgens de lokale autoriteiten kunnen de reddingswerkers nu op meer plekken zoeken die eerder te gevaarlijk waren, zoals slaapkamers waar de meeste slachtoffers lagen te slapen toen het gebouw rond twee uur 's nachts instortte.

Wonder

Ondertussen dreigt de naderende tropische storm Elsa het zoeken naar slachtoffers te bemoeilijken, maar volgens de laatste weersverwachting wordt het gebied in Zuid-Florida gespaard. Wel worden er onweersbuien in de omgeving verwacht.

De kans dat er nog overlevenden onder het puin liggen, neemt snel af. Tot nu toe zijn er alleen in de eerste uren na de ramp mensen gered. "We beseffen dat de kans op een wonder elke dag kleiner wordt", aldus een van reddingswerkers.

Zo werd het overgebleven deel van het flatgebouw neergehaald: