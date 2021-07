Staatsbosbeheer mag heckrunderen afschieten, rechter stelt wel grens aan aantal

Staatsbosbeheer mag vanaf 1 augustus heckrunderen in natuurgebied de Oostvaardersplassen afschieten, maar de rechter stelt wel een grens aan het aantal dieren dat gedood mag worden. Er moeten zeker 300 heckrunderen in leven blijven. Dat is de uitkomst van een spoedprocedure die de Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer (Stamina) had aangespannen tegen de provincie Flevoland.

De provincie had Staatsbosbeheer dit voorjaar toestemming gegeven om vanaf 1 augustus de runderen af te schieten. Stamina stapte naar de bestuursrechter om te voorkomen dat Staatsbosbeheer dan inderdaad begint, terwijl er nog bezwaarprocedures tegen het besluit lopen, schrijft Omroep Flevoland.

Van de rechter hoeft Staatsbosbeheer dus niet op de uitkomst van de bezwaarprocedures te wachten, maar als voorwaarde geldt wel dat van de huidige populatie minstens 300 heckrunderen in leven blijven. "Dat geeft Stamina de zekerheid dat de opdracht niet wordt gebruikt om de gehele populatie heckrunderen af te schieten", aldus de rechter.

Grens van 300 heckrunderen

De grens van 300 runderen baseert de rechter op het faunabeheerplan van de provincie en Staatsbosbeheer. Daarin staat dat populatiebeheer niet nodig is bij een aantal van 600 heckrunderen en konikpaarden samen. Flevoland en Staatsbosbeheer bevestigden in de rechtszaal dat het niet de bedoeling is om de hele populatie af te schieten.

De rechter stelde Stamina eerder in het ongelijk over 200 konikpaarden die in een vangweide waren gelopen en die geslacht zouden worden. Volgens de stichting mogen de paarden niet gevangen en geslacht worden, maar volgens de rechter deed Staatsbosbeheer niets fout. Omdat konikpaarden in de Wet natuurbescherming niet op een lijst van beschermde dieren staan, is het niet verboden om ze te vangen.

Grote grazers

De afgelopen jaren leidden de leefomstandigheden van grote grazers - edelherten, heckrunderen en konikpaarden - in de Oostvaardersplassen geregeld tot ophef. Omdat er te veel dieren in het gebied zijn, is er niet genoeg eten beschikbaar en overleven sommige dieren de winter niet. Een verbod om bij te voederen leidde tot felle protesten van dierenactivisten.

Staatsbosbeheer bepaalde vorig jaar dat er in het gebied ruimte is voor zo'n 1100 grote grazers. Daarbij gaat het om 500 edelherten en 600 runderen en paarden.