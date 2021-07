Poolse verdachte aanslag Peter R. de Vries vorige week ook opgepakt

De Poolse man uit Maurik die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries werd vorige week ook al opgepakt. Dat zeggen buurtbewoners tegen de NOS. Het zou te maken hebben met een bedreiging in Maurik.

Daarbij was mogelijk een vuurwapen in het spel, maar dat werd niet gevonden, meldt de Gelderlander. De politie in Gelderland verwijst naar de politie in Amsterdam als wordt gevraagd naar een link tussen beide zaken. Het Amsterdamse korps wil daar niet op ingaan.

Buurtbewoners in Maurik twijfelen er niet aan: onze buurman is K.E., een van de twee verdachten die gisteren op de A4 werden aangehouden voor de aanslag op de misdaadjournalist. De politie wil ook dat niet bevestigen, maar zegt wel dat een van de opgepakte mannen waarschijnlijk de schutter is.

Baby op komst

De 35-jarige man woonde nog niet zo lang in de straat in het westen van Maurik, een dorp van ruim 4000 inwoners in de Betuwe. "Een maand of twee", denkt een buurman. "De meeste mensen in de straat kennen hem niet."

De Poolse man was vriendelijk, zegt de overbuurvrouw. "Hij zei altijd gedag als hij naar binnen en naar buiten ging. Maar hij woonde er nog maar net, dus echt contact hadden we niet met elkaar. Hij woonde er met een vrouw, twee kinderen en er was een baby op komst."

Afgelopen nacht werd het huis van de Poolse man in Maurik doorzocht, net als huizen in Rotterdam en Tiel. Daarbij zijn gegevensdragers en munitie in beslag genomen. Het is niet duidelijk wat er precies op welke plek is ontdekt.

"Mijn man belde vanochtend en zei dat de politie de auto van de overbuurman had meegenomen", zegt de overbuurvrouw. "Vannacht rond 03.00 uur zijn ze in de straat geweest."

Klusbedrijf

Op het adres van E. staat sinds begin vorige maand een klusbedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij het kopje activiteiten van de eenmanszaak staan onder meer 'bouwtimmeren' en 'schilderen en glaszetten'.

Omroep Gelderland meldt op basis van buren dat in het huis eerder een Turks gezin woonde. Dat zou de woning hebben verhuurd aan de Poolse man.

Veel in het buitenland

De 35-jarige man woonde eerder in Tiel, zegt een buurtbewoner daar. Hij zou daar bij zijn moeder in een flat hebben gewoond. Wat hij deed voor de kost was niet duidelijk. "Hij was altijd overal en nergens, en ook veel in het buitenland, zoals in Spanje. Een paar weken terug is hij naar Maurik verhuisd."

K.E. en de Rotterdamse verdachte worden vrijdag voorgeleid. Over het mogelijke motief voor de aanslag op Peter R. de Vries is nog niets bekend.

Wel zeggen bronnen tegen de NOS dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar een verband met Ridouan Taghi. De misdaadverslaggever is sinds een jaar de vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Eerder werden al de toenmalige advocaat en de broer van de kroongetuige vermoord.