Rotterdammer (21) en Pool (35) verdacht van moordaanslag op Peter R. de Vries

Een 21-jarige Rotterdammer en een 35-jarige Pool worden verdacht van de de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. De Amsterdamse politie maakte vandaag de identiteit van het tweetal bekend, nadat ze gisteren in een auto op de snelweg A4 bij Leidschendam werden aangehouden door een arrestatieteam.

De Poolse man woont in het Gelderse Maurik. De politie heeft gisteravond en vannacht huiszoekingen gedaan in Maurik, Tiel en Rotterdam. Daarbij werd onder meer munitie in beslag genomen. Vrijdag worden de twee voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Er werd gisteravond ook nog een derde verdachte aangehouden: een 18-jarige Amsterdammer. Hij is inmiddels weer op vrije voeten en geen verdachte meer in de zaak.

De 64-jarige De Vries werd gisteravond neergeschoten. Daarbij werd hij geraakt in zijn hoofd. Hij is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Gisteravond zei de Amsterdamse burgemeester Halsema dat hij "vecht voor zijn leven". Hoe zijn situatie nu is, is niet duidelijk.