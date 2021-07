Menno Snel na felle kritiek weg bij ABP

Menno Snel vertrekt als bestuurder bij pensioenfonds ABP, meldt het ambtenarenfonds. De reden dat de oud-staatssecretaris vertrekt is de ophef rond een nieuwe baan in de olie- en gasindustrie. Per 1 juni is hij voorzitter geworden van Nogepa, de branchevereniging van in Nederland actieve olie- en gasbedrijven.

Daarop kwam uit verschillende hoeken felle kritiek. Zo sprak de Algemene Onderwijsbond van belangenverstrengeling. Actiegroep Fossielvrij NL noemde de functie "onverenigbaar" met zijn baan bij pensioenfonds ABP.

Het ABP-bestuur stemde met de functie in, omdat zowel ABP als Nogepa zich willen inzetten voor een duurzame energietransitie, zegt het fonds in een persbericht. "Een deel van de achterban van het ABP uitte vervolgens twijfels of beide functies gecombineerd kunnen worden, omdat de snelheid van de energietransitie bij ABP en Nogepa uiteen zouden kunnen lopen."

"Ik wil mij graag vol blijven inzetten om de duurzame energietransitie in Nederland een stevige impuls te geven, maar tegelijkertijd wil ik geen partijen in verlegenheid brengen", zegt Snel in het persbericht. "Wij vinden het heel jammer dat we de expertise van een ervaren en geëngageerde bestuurder als Menno Snel zullen moeten missen, maar zijn samen tot dit besluit gekomen", zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann,

Bij het fonds was Snel bestuurder namens de overheidswerkgevers. Ook was hij voorzitter van de beleggingscommissie. Het ABP-bestuur zegt het nevenfunctiebeleid te gaan evalueren.