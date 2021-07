'Een moedig man is neergeschoten', zo verliep avond van aanslag op De Vries

Achtergronden van de verdachten, als woonplaats en leeftijd, maakt de politie niet bekend. Of het wapen waar De Vries mee is beschoten is aangetroffen wordt ook niet gezegd.

Uit welke hoek de aanslag komt is onduidelijk. De Vries is als journalist en adviseur bij veel rechtszaken betrokken. Veel mensen wijzen in de richting van het Marengo-proces, waarin hij een belangrijke rol speelt - hij was de laatste tijd betrokken als adviseur van de kroongetuige in het proces.

De eerdere advocaat van die kroongetuige, Derk Wiersum, werd in 2019 in de buurt van zijn huis vermoord. De broer van de kroongetuige is eveneens om het leven gebracht. Of er een link is met dit proces, en de groep rond Ridouan Taghi, valt nu niet te zeggen. Zowel de politie als het Openbaar Ministerie maakt hier niets over bekend.

"Er is een groot rechercheteam aan de slag waarbij we alles op alles zullen zetten om deze laffe daad op te lossen", zegt politiechef Paauw in de persconferentie. Het Openbaar Ministerie stelt een Team Grootschalige Opsporing in; dat is de hoogste gradatie in het opsporingsonderzoek.

Vecht voor zijn leven

Centraal in het onderzoek staan camerabeelden, want er hangen veel camera's in de omgeving. Of het schietincident zelf is vastgelegd, is onduidelijk.

Volgens Halsema is er "een brute, laffe misdaad gepleegd". Over de situatie van De Vries zegt ze: "op dit moment weten we alleen dat hij zwaargewond is, en vecht voor zijn leven". Even later reageren ook Rutte en Grapperhaus bij de NCTV. "Dit is een aanslag op de vrije journalistiek", zegt de premier. "Er is een buitengewoon journalist neergeschoten, een moedig en kritisch man", zegt Grapperhaus.