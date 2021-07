Rutte noemt neerschieten Peter R. de Vries 'aanslag op vrije journalistiek'

"De aanslag op Peter R. de Vries is schokkend en niet te bevatten. Een aanslag op een moedige journalist en daarmee een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie", reageerde demissionair premier Rutte op de moordpoging op De Vries.

Het kabinet is zeer geschokt door de aanslag op de misdaadverslaggever. Die werd eerder op de avond in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam neergeschoten. Hij werd van dicht bij onder vuur genomen.

De demissionaire bewindslieden betuigden hun medeleven met De Vries en zijn naasten. Premier Rutte zei te bidden dat De Vries de aanslag overleeft. "Dat is nu het belangrijkste". Zowel Rutte als Grapperhaus zegt "alles op alles" te zetten om te zorgen dat het "recht zijn beloop heeft".