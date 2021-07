Coronapatiënten in ziekenhuis gebaat bij tweede ontstekingsremmer

Ernstig zieke patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met covid-19 hebben een grotere kans om te overleven met een tweede ontstekingsremmer naast een corticosteroïde. Dat blijkt uit een studie van een aantal Engelse universiteiten en ziekenhuizen, die door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is gecoördineerd.

De WHO heeft haar behandelrichtlijn voor ernstige covid-19 aangepast op grond van deze nieuwe studie. Dat zal op korte termijn ook in Nederland gebeuren.

Ernstige covid-patiënten die beademing nodig hebben, krijgen al langer het middel dexamethason, waardoor de sterfte onder covidpatiënten sterk afneemt. In een belangrijke REMAP-CAP-studie was de sterfte onder beademde patiënten die dexamethason kregen ruim 29 procent. In de groep die de toenmalige standaardbehandeling kreeg was dat ruim 41 procent. Sindsdien hoort dexamethason bij de standaardbehandeling van ernstig zieke en in het ziekenhuis opgenomen patiënten met covid-19.

Als patiënten twee middelen krijgen, daalt het overlijdensrisico voor patiënten die beademd worden met 17 procent en voor niet-beademde patiënten zelfs met 21 procent. Ook de kans dat die laatste groep patiënten beademd moet worden, neemt met een zelfde percentage af.

Flink verschil

Het gaat om interleukine-6-antagonisten, die niet alleen ontstekingen remmen, maar ook de werking van het afweersysteem. In dit geval wordt gebruik gemaakt van de medicijnen tocilizumab of siltuximab. Er waren al langer sterke aanwijzingen dat tocilizumab een gunstig effect heeft bij beademde covidpatiënten.