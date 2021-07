Nederlaag nieuwe regering Israël: controversiële burgerschapswet verloopt

Het is de Israëlische premier Naftali Bennett niet gelukt om de geldigheid van de gevoelige burgerschapswet met een jaar te verlengen. Het gaat daarbij om wetgeving die voorkomt dat Palestijnen uit de Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever de Israëlische nationaliteit of een verblijfsvergunning krijgen als ze met een Israëliër trouwen. Dit wordt gezien als de eerste grote nederlaag voor de nieuwe regering in het parlement.

De Israëlische premier Naftali Bennett stuurde aan op verlenging, maar kreeg hiervoor geen meerderheid in de Knesset: 59 parlementariërs stemden voor, 59 stemden tegen. Twee parlementsleden onthielden zich van stemming.

De wetgeving werd in 2003 ingevoerd in reactie op de Tweede Intifada, de Palestijnse opstand na een bezoek van toenmalig oppositieleider Ariel Sharon aan de Tempelberg in Oost-Jeruzalem. Sindsdien schaarde het parlement zich jaarlijks achter de verlenging van de wet.

Volgens critici is dat niet omwille van de veiligheid in Israël, maar om een Joodse meerderheid in Israël te behouden. Tegenstanders vinden de wet daarom discriminerend voor het Arabische deel van de bevolking in Israël.