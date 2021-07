Vertrek Amerikanen leidt tot paniek in Afghanistan

Honderden Afghaanse regeringsmilitairen zijn sinds zaterdag voor de Taliban gevlucht naar het noordelijke buurland Tadzjikistan. In de noordelijke Afghaanse provincie Badachsjan hebben de Taliban dit weekend zeker tien districten in handen gekregen, de meeste zonder te vechten.

Veel andere Afghaanse militairen zijn gevlucht naar de provinciehoofdstad Faizabad, maar ook de val van die stad lijkt aanstaande. Een medewerker van een hulporganisatie zegt tegen het Duitse persbureau DPA dat iedereen er zo snel mogelijk probeert weg te komen.

Ook bestuurders van de provincie zijn op de vlucht geslagen. Volgens een bestuurder die wel op zijn post is gebleven, is het moreel onder de regeringstroepen en de bestuurders laag. Waar het wel tot gevechten komt, zouden de Taliban bovendien steeds in de meerderheid zijn en over beter materieel beschikken.

Paniek

Het vertrek van de Westerse militairen en de snelle opmars van de Taliban leiden al enkele dagen ook in andere delen van Afghanistan tot paniek. Niet alleen militairen, ook burgers slaan op de vlucht. De buurlanden Pakistan en Tadzjikistan bereiden zich voor op een grote vluchtelingenstroom.

Vrijdag voltooiden de Amerikanen de ontruiming van de luchtmachtsbasis Bagram, 50 kilometer ten noorden van Kabul, die de afgelopen 20 jaar hun belangrijkste basis was. President Biden heeft het vertrek van alle Amerikanen per 11 september aangekondigd. In werkelijkheid lijkt het een kwestie van dagen voor alle Amerikanen weg zijn, behalve de honderden militairen die achterblijven om de ambassade in Kabul te bewaken.

Vietnam-scenario

De Taliban hebben ongeveer een derde van de 421 districten van Afghanistan in handen. Er lijkt geen enkele garantie te zijn dat zich geen scenario ontrolt zoals in Vietnam, waar de communisten twee jaar na het vertrek van de laatste Amerikaanse troepen in 1975 het hele land in handen kregen.

Ook in Kabul neemt volgens internationale persbureaus de nervositeit toe. De regering van president Ghani is vrijwel onzichtbaar. Volgens Westerse diplomaten leeft Ghani in een schijnwereld en is het vertrouwen in het corrupte Afghaanse bestuur tot een dieptepunt gedaald.

De hoogste veiligheidsadviseur van Ghani erkent dat de regeringstroepen het Taliban-offensief niet hadden verwacht, maar stelt dat het leger "absoluut en vast en zeker" in de tegenaanval zal gaan. Hoe dat er concreet uit moet gaan zien, werd niet duidelijk.

Een woordvoerder van de Taliban zei vandaag tegen de BBC dat het veroveren van Kabul "geen Taliban-politiek" is, maar waarschuwde ook dat de Taliban niet zullen tolereren dat er Amerikanen of andere buitenlandse militairen in de Afghaanse hoofdstad achterblijven.