Einde Nederlandse missie in Afghanistan, vlaggen overhandigd aan museum

Deze maand komt na bijna twintig jaar een einde aan de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Om stil te staan bij dit moment heeft Defensie twee Nederlandse missievlaggen overhandigd aan het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

De militairen voerden de vlaggen naast de Afghaanse vlag in het missiegebied. Het gaat om de vlag die van 2006 tot 2010 tijdens de ISAF-missie op Kamp Holland in Tarin Kowt in Uruzgan wapperde en om de vlag die van 2015 tot deze week wapperde tijdens de Resolute Support-missie op kamp Marmal in Mazar-e-Sharif.

Bij de vlaggenceremonie in Soesterberg waren tientallen mensen aanwezig. Er stond een lege stoel voor de 25 Nederlandse militairen die zijn omgekomen in Afghanistan. Ook was er een moment van stilte voor de "vele Afghanen die zijn omgekomen, de militairen en de collega's", zei demissionair minister Bijleveld van Defensie.

Gemengde gevoelens

Minister Bijleveld, haar collega Kaag van Buitenlandse Zaken en de Commandant der Strijdkrachten, generaal Eichelsheim, blikten terug op de periode in het land. "We gaan weg met gemengde gevoelens. We zien de beelden van een oprukkende Taliban", zei Bijleveld in een toespraak. "De veiligheidssituatie is zorgelijk, een deel van de vooruitgang kan verloren gaan."

Kaag maakte duidelijk dat de betrokkenheid bij Afghanistan niet vandaag ophoudt. "We zijn een langdurige relatie aangegaan met de Afghaanse bevolking. Een relatie die we twintig jaar later niet willen verbreken", zei Kaag. "Betrokkenheid is het enige waar we wel zelf controle over hebben."

Na twintig jaar missie trekken alle 10.000 buitenlandse militairen zich terug uit het land, ook de 160 Nederlandse militairen die er nog zaten. In april maakte de Amerikaanse president Biden op een bijeenkomst van de NAVO bekend dat voor 11 september 2021 alle buitenlandse militairen Afghanistan verlaten.

De Nederlandse militairen zaten sinds 2002 in Afghanistan, voornamelijk in de provincie Uruzgan. Later trainde Nederland de Afghaanse politiemacht in Kunduz. Het doel was om te werken aan de stabiliteit, veiligheid en wederopbouw van de provincie. Na de aanslagen van 11 september 2001 in New York wilde de internationale gemeenschap radicalisering in het land tegengaan.

Zo zagen de Nederlandse missies in Afghanistan eruit. Twintig jaar, in precies vier minuten: