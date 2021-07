'Nederlandse' robotarm gaat na 35 jaar toch nog de ruimte in

Terwijl er naar oplossingen wordt gezocht, wordt het ruimtevaartbudget door de Russische Doema teruggeschroefd en na jaren vertraging beginnen ook nog eens de verzekeringen te verlopen voor bepaalde onderdelen. Ook voor de Europese robotarm, die uiteindelijk veertien jaar lang in de opslag ligt te wachten om aan de Russische module bevestigd te worden. "We moesten steeds opnieuw analyses doen om te kijken of bijvoorbeeld de lijmverbindingen nog wel goed vastzaten. Dat was gelukkig zo", zegt de projectmanager.

"Wat ik blijf uitleggen is dat het veertien keer met één jaar is uitgesteld. dat is heel anders dan het in in één keer met veertien jaar uitstellen. Veertien jaar lang hebben we steeds klaar moeten zijn voor de lancering. Er stond voortdurend een team in de startblokken."

Spectaculair grafiekje

Schoonejans houdt sinds 1995 een grafiekje bij met het aantal dagen tot de lancering. "Dat is een heel spectaculair grafiekje geworden." Uiteindelijk heeft de arm zo'n 360 miljoen euro gekost (waarvan 75 miljoen door de vertragingen). Twee derde van dat bedrag is door Nederland betaald. "Het is het grootste ruimtevaartproject van Nederland. En vervolgens gaat hij dus jarenlang niet, dat is heel erg zuur. Men werd bang dat er kritiek zou komen. Zo van: waarom hebben jullie in godsnaam zoveel geld aan dit project uitgegeven?"

Dit jaar kon eindelijk een team afreizen naar Rusland om te helpen de arm aan Nauka te bevestigen. De lancering is gepland voordat deze zomer opnieuw een verzekeringscertificaat verloopt. "Het is eigenlijk een geweldig halleluja-moment. Ik ben ongelooflijk blij dat dit nog doorgaat. Het is eigenlijk onvoorstelbaar, want ik heb er 35 jaar aan gewerkt. Dat hij nou wel gaat is gewoon een beloning voor iedereen die er vertrouwen in heeft gehouden en zich ingezet heeft."