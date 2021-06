China terug de ruimte in, maar spanning met VS maakt samenwerken lastig

Voor het eerst sinds 2016 gaan over een paar uur weer Chinese ruimtevaarders de ruimte in. De drie taikonauten vormen de eerste bemanning van het gloednieuwe ruimtestation Tianhe. Daarin kunnen straks ook buitenlandse ruimte-experimenten worden gedaan; er is onder meer een proef gepland waar ook de Vrije Universiteit Amsterdam aan meewerkt. Dat dat kan is bijzonder, want de samenwerking met China in de ruimte staat onder druk.

Tumoren in de ruimte is de naam van de studie die door een Noors instituut wordt geleid. "Met ons experiment onderzoeken we gekweekt orgaanweefsel", zegt Jack van Loon van de VU Amsterdam. "In dit geval darmweefsel, onder verschillende omstandigheden. Wat gebeurt er onder hogere zwaartekracht? En wat onder gewichtloosheid?" Kankerweefsel en normaal weefsel worden na blootstelling aan die verschillende omstandigheden met elkaar vergeleken, wat mogelijk tot nieuwe inzichten leidt.