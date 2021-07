Zoektocht vermisten Miami stilgelegd in aanloop naar sloop restant flatgebouw

Bij Miami hebben reddingswerkers de zoektocht stilgelegd naar vermiste mensen die vermoedelijk onder het puin van het ingestorte flatgebouw liggen bedolven. Er worden nu voorbereidingen getroffen om het restant van het instabiele gebouw te slopen voordat tropische storm Elsa Florida bereikt.

Bouwvakkers boren gaten in de fundering om explosieven te kunnen plaatsen. Dat is een riskante klus: volgens de brandweer bestaat er een kans dat het gebouw al tijdens het boren in elkaar zakt. Uit voorzorg hebben reddingswerkers daarom de zoektocht tijdelijk gestaakt. Mogelijk kan de rest van de flat op zondag worden neergehaald.

Gouverneur DeSantis van Florida zegt dat verstandig is om het wankele gebouw te slopen. "Dat zal onze zoekteams bescherming bieden, omdat we niet weten wanneer het gebouw om kan vallen. De windstoten die verwacht worden, kunnen een zeer gevaarlijke situatie veroorzaken."

Zo gauw het gebouw is gesloopt, worden de brokstukken weggehaald. De bedoeling is om zoekteams toegang te bieden tot de garage van de flat. De verwachting is dat daar veel lichamen liggen.

Afgelopen dag werden nog twee lichamen teruggevonden in het puin, waarmee het dodental nu op 24 staat. 121 mensen worden nog steeds vermist.