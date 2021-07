Peter R. de Vries positief verrast door eerste reacties via tiplijn Tanja Groen

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is positief verrast door de eerste tips die zijn binnengekomen op de tiplijn die hij vorige week opende voor het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. Hij vindt dat er waardevolle informatie bij zit, meldt de Limburgse omroep L1.

De Vries lanceerde vorige week woensdag stichting De Gouden Tip, waarmee hij via crowdfunding 1 miljoen euro hoopt in te zamelen. Dat geld gaat naar degene die de gouden tip geeft in de zaak van de studente die in 1993 in Maastricht verdween. Er is al ruim 225.000 euro ingezameld.

Tanja Groen verdween in de nacht van 31 augustus 1993, nadat ze op een feestje van de Maastrichtse studentenvereniging Circumflex was geweest. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de studente uit Schagen.

De Vries treedt op als vertrouwenspersoon van de ouders van Tanja Groen. Hij zegt al veel tips te hebben gekregen. Alle tips komen bij de stichting De Gouden Tip binnen, waarvan De Vries voorzitter is. "Ik denk dat ik in alle bescheidenheid kan zeggen dat ik met mijn ervaring die informatie wel op waarde kan schatten", zegt hij tegen L1. "Daarnaast is het voor mensen die liever niet met de politie praten of anoniem willen blijven ook prettig dat ze hun verhaal bij ons kunnen doen."

Informatie doorgespeeld naar politie

Als de misdaadverslaggever denkt dat een tip het onderzoek verder kan helpen, speelt hij de informatie door aan de politie. "Ik heb inmiddels al een en ander met het onderzoeksteam gedeeld."

De gouden tip zit er nog niet tussen. "Maar ik vind het wel mooi om te horen wat mensen zich na al die jaren nog kunnen herinneren. Met wie ze hebben gesproken, wat ze hebben gezien. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee."

Ook reageren er mensen die meedenken. "Mensen die bijvoorbeeld hun theorie met ons delen of vragen of we aan bepaalde zaken hebben gedacht. Dat kan heel nuttig zijn. Goed om te zien dat de zaak nog zoveel losmaakt bij mensen", aldus De Vries.