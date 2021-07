'Beoogde medecurator Britney Spears wil zich terugtrekken'

De beoogde medecurator van de Amerikaanse zangeres Britney Spears wil zich terugtrekken. Uit rechtbankdocumenten die zijn ingezien door The New York Times blijkt de financiële instelling Bessemer Trust deze rol niet meer wil vervullen vanwege "veranderde omstandigheden" na de emotionele verklaring van Spears in de rechtbank, ruim een week geleden.

De 39-jarige ster staat sinds 2008 onder curatele van haar vader Jamie, waardoor ze geen zeggenschap heeft over haar financiën, eigendommen of andere aspecten van haar leven. Vorige week smeekte ze de rechter om haar "vrij te laten". Ze vertelde onder meer dat ze zich een slaaf voelt en veel huilt. Ook zei ze nog een kind te willen, maar dat ze gedwongen een spiraaltje draagt.

Bessemer Trust werd afgelopen najaar door de rechter goedgekeurd als medecurator, maar heeft sindsdien nog geen handelingen verricht. Volgens Bessemer Trust was het bedrijf te kennen gegeven dat de ondertoezichtstelling vrijwillig was en dat ze instemde met het medecuratorschap.

De financiële instelling heeft nu volgens The New York Times aan de rechter laten weten dat de bezwaren van Spears zijn gehoord en dat Bessemer Trust haar wensen respecteert.

Volgende stap onduidelijk

Wat het betekent voor Spears als de rechter de terugtrekking van Bessemer Trust goedkeurt, is niet bekend. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of haar vader hiermee in zijn eentje weer curator wordt over de zangeres en haar vermogen van bijna 600 miljoen.

Gisteren bepaalde de rechter nog dat het gedeelde curatorschap in stand blijft. Dat besluit stond los van de veelbesproken verklaring van de zangeres van vorige week, maar ging over een ander verzoek van Spears, om het volledige curatorschap bij Bessemer Trust neer te leggen. Op 14 juli is de volgende hoorzitting in de zaak.