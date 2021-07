Tweede Kamer voorstander van erkennen IS-misdaden tegen jezidi's als genocide

De Tweede Kamer steunt met een overgrote meerderheid de CDA-motie die uitspreekt dat terreurorganisatie IS genocide heeft gepleegd op de jezidi-bevolking en misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan. Komende dinsdag wordt er over de motie gestemd.

De genocide is nog niet erkend door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of een internationaal hof. Wel kwam een VN-onderzoeksteam al tot die conclusie. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag zei tijdens het Kamerdebat over het naar Nederland halen van een IS-vrouw dat Nederland zich inzet voor internationale erkenning van genocide.

Onder meer het Europees Parlement, de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de wreedheden van IS tegen jezidi's, christenen en andere minderheden als misdaden tegen de menselijkheid en genocide gekwalificeerd. De Tweede Kamer wil met de motie ook zo'n signaal afgeven en de internationale druk opvoeren.

Ontvoerd en vermoord

Op 3 augustus 2014 begon terreurbeweging Islamitische Staat met de verdrijving van honderdduizenden jezidi's van hun geboortegrond in het noorden van Irak. Vele duizenden werden ontvoerd en vermoord. IS-vrouwen hebben een groot aandeel gehad in de misdaden.

In februari van dit jaar werd voor het eerst een massabegrafenis gehouden van geïdentificeerde slachtoffers.