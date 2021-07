Celstraf voor man die software voor betaalfraude maakte en verkocht

Een man van 20 is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het maken en verkopen van computerprogramma's om betaalfraude te plegen. Na het uitzitten van zijn straf moet hij van de rechtbank in Den Haag meewerken aan Hack_Right, een programma waarin jonge internetcriminelen worden begeleid om hun ict-talent op legale wijze in te zetten.

De man programmeerde zogenoemde phishing panels en tikkie panels, waarmee nepwebsites van banken gemaakt kunnen worden. Criminelen lokken mensen met phishingmails naar deze valse sites. Dat zijn e-mails die afkomstig lijken te zijn van bijvoorbeeld een bank, maar die in werkelijkheid dus zijn verstuurd door oplichters.

Als iemand erin trapt en zijn inloggegevens van de bank intoetst, kunnen de gebruikers van het phishing panel meekijken, inloggen op de echte site van de bank en de rekening plunderen. De NOS toonde aan hoe eenvoudig het is om dat soort pakketten online te kopen.

De rechter acht bewezen dat de man zijn software aan zeker 49 mensen heeft verkocht. Toen hij na intensief speurwerk werd opgepakt, vond de politie een geladen pistool onder zijn bureaustoel.