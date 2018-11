'Boris' verkoopt nagemaakte Nederlandse banksites voor 262 euro

Verantwoording

Bij de NOS wilden we graag onderzoeken waarom voor het eerst sinds jaren het aantal gevallen van phishing weer toeneemt. Daarom besloten we uit te zoeken hoe makkelijk het is om phisher te worden.

We betaalden 90 euro in bitcoin om lid te worden van een Russischtalig hackforum, waarvan we de naam niet zullen noemen om mensen niet op verkeerde ideeën te brengen. Vervolgens contacteerden we 'Boris' en deden we ons voor als geïnteresseerde, waarna we 262 euro in bitcoin betaalden voor een nagemaakte versie van de website van de ABN Amro. Dat gebeurde in overleg met die bank.

Als je software als deze gebruikt om aanvallen uit te voeren, is dat strafbaar. Dat hebben we uiteraard niet gedaan. In een gecontroleerde omgeving hebben we een phishing-website opgezet en vanuit daar kleine hoeveelheden geld overgemaakt tussen rekeningen in beheer van NOS-medewerkers.

Het betalen van geld aan criminelen levert uiteraard wel een ethisch dilemma op. Toch hebben we dat gedaan, omdat we dat nodig vonden om uit te zoeken hoe makkelijk het daadwerkelijk is om aan een phishing-toolkit te komen.