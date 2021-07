Een eeuw communisme in China, 'maar ideologie is nu heel anders'

Inmiddels telt de CCP 95 miljoen leden, dat is 7 procent van de bevolking. Volgens Chinakenner Frank Pieke, verbonden aan het Leiden Asian Centre, stuurt de partij eigenlijk alles aan. De overheid, het leger, de economie en het justitiële apparaat: alles begint bij de Communistische Partij. Het nationalisme onder de bevolking aanwakkeren is daarbij een belangrijk doel.

Een succesverhaal dat daarvoor gebruikt wordt is het uitbannen van extreme armoede. De Communistische Partij heeft zich dat doel opgelegd voor haar honderdste verjaardag. Nog maar veertig jaar geleden leefde bijna 90 procent onder de armoedegrens. Nu gaat het veel beter. Dat verhaal wordt dan ook gretig verspreid in het land, terwijl er nog steeds veel Chinezen zijn die moeite hebben om rond te komen. Alleen als iedereen achter de CCP staat dan is er eenheid, welvaart en stabiliteit - dat is de boodschap, zegt van Pinxteren.

Ontstaan coronavirus

Ook de aanpak van de coronacrisis wordt verkocht als een overwinning. "Ze proberen in twijfel te trekken of corona in China is ontstaan; je hoort hier de vraag of corona hier is begonnen óf dat corona in China als eerste is ontdekt."