China staat voortaan drie kinderen per koppel toe

In China mogen stellen voortaan drie kinderen krijgen, in plaats van twee. Het land hoopt daarmee de vergrijzing van de bevolking in balans te brengen en een bevolkingskrimp op lange termijn tegen te gaan.

De aanpassing van het bevolkingsbeheersingsbeleid werd aangekondigd na een bijeenkomst van het politbureau van de Communistische Partij. De beroepsbevolking in China is het afgelopen decennium steeds kleiner geworden, waardoor de druk op de economie toeneemt.

China voert sinds 1980 een strikt geboortebeleid om overpopulatie tegen te gaan. Op een overtreding staan boetes. In 2015 werd het maximumaantal kinderen per stel al verhoogd naar twee, maar volgens Chinese media krijgt de gemiddelde vrouw in China alsnog 'maar' 1.3 kinderen in haar leven. Dat is niet genoeg om de populatie op peil te houden.

Hoge kosten

Behalve een aanpassing van het geboortebeleid wil China ook andere maatregelen invoeren om een bevolkingskrimp tegen te gaan. Welke maatregelen dat zijn, werd vandaag niet bekendgemaakt.

Wel werd eerder al gesproken over financiële tegemoetkomingen, maar dat zijn vooralsnog beloftes, zegt correspondent Eefje Rammeloo. Dat het tweekindbeleid zou worden bijgesteld, zat volgens er haar al even aan te komen. "De bevolkingsgroei is sinds de jaren 50 niet zo laag geweest en over een paar jaar zal de bevolking gaan krimpen."

Dat heeft volgens Rammeloo te maken met de kosten die zijn verbonden aan het opvoeden van een kind. "Door het eenkindbeleid is een enorme druk ontstaan op gezinnen. Dat ene kind moet heel veel doen, bijvoorbeeld extra wiskundelessen nemen en kalligrafie leren. Dat kost heel veel geld en tijd." Veel ouders zien een extra kind opvoeden daarom niet zitten.

Geboortecijfer maar kort gestegen

Toen het eenkindbeleid een paar jaar geleden werd verruimd, werden er heel kort meer kinderen geboren, maar het geboortecijfer steeg over de jaren heen niet mee. In 2020 werden er zelfs 18 procent minder kinderen geboren dan het jaar ervoor.

"Experts denken dat maatregelen zoals voordelige kinderopvang en het verruimen van zwangerschapsverlof meer invloed zullen hebben", legt Rammeloo uit. "Maar die financiële tegemoetkomingen van de regering zijn nu nog beloftes. Het is een stuk moeilijker om die dingen concreet te maken."