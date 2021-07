Eerste staking in kinderopvang sinds twintig jaar, nog onduidelijk hoe groot

Voor het eerst in 20 jaar staken medewerkers uit de kinderopvang: op 132 locaties in Noord-Holland en Almere doet personeel mee, al zullen niet alle locaties gesloten zijn. De precieze impact van de staking vandaag is nog onduidelijk, zegt organisator vakbond FNV. De actie komt een week voor een landelijke staking.

De stakingen zijn een reactie op het cao-akkoord (.pdf) dat is afgesloten tussen Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met vakbond CNV. Volgens FNV ontbreekt het daarin aan verbeteringen die de hoge werkdruk in de sector op korte termijn wegnemen.

Zorgen voor noodopvang

Kinderopvangcentra proberen noodopvang te regelen voor kwetsbare kinderen of kinderen met ouders met cruciale beroepen. Toch kan de actie bij sommige organisaties volgens brancheverenging BK problemen geven. "Kinderopvangcentra mogen namelijk geen extra mensen inhuren, omdat dat tegen de stakingswet ingaat", zegt bestuurslid Rogier Vegter.

Onder meer Hero kindercentra in Haarlem biedt zelf die noodopvang, zegt een woordvoerder. "We hebben de ouders laten weten of de groep open kan blijven en zeker niet alle locaties hoeven dicht. Voor de noodopvang is het vooral de afweging wat goed is voor het kind. Tot nu toe hebben nog maar een paar ouders zich gemeld voor noodopvang."

"We proberen ervoor te zorgen dat kinderen en ouders zo min mogelijk last van de staking hebben, maar dat onze medewerkers wel gebruik kunnen maken van hun recht om te staken. Daarbij willen we uiteraard het sluiten van locaties voorkomen", zegt de woordvoerder van kinderopvang Partou.

Aantal stakers vandaag duidelijk

Later vandaag moet duidelijk worden hoeveel medewerkers van de locaties zijn gaan staken. Het heeft bij BOiNK, de belangenvereniging van ouders, veel vragen opgeleverd. "Stakingen bij 132 kinderopvanglocaties lijkt niet veel, maar voor ouders wel. Zij ontvangen het bericht dat de opvang sluit en stellen aan ons de vraag of ze dan toch moeten betalen voor die dag. Voor coronasluitingen hoefde bijvoorbeeld niet worden betaald", zegt voorzitter Gjalt Jellesma.

BOinK snapt de aanleiding, maar noemt het moment van de staking ongelukkig. "Het afgelopen jaar hebben de medewerkers in de kinderopvang, maar ook de ouders al op hun tenen moeten lopen. Het draait bij deze staking om de werkdruk. Wij willen graag met sectorpartijen en het ministerie kijken hoe het controleren van de wettelijke kwaliteitseisen anders kan, zodat de werkdruk naar beneden gaat" zegt Jellesma.