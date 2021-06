Mogelijk stakingen in kinderopvang vanaf 1 juli

FNV organiseert vanaf donderdag 1 juli stakingen in de kinderopvang. Hoeveel werknemers meedoen, en hoeveel ouders en kinderen er iets van gaan merken is nog onduidelijk. Ook op 6, 8 en in de week van 13 juli bereidt FNV acties voor, steeds in andere provincies. Eerder was gemeld dat er vanaf komende woensdag al gestaakt zou gaan worden.

Bij een inventarisatie van de actiebereidheid meldden circa 100 werknemers vandaag dat ze mee wilden doen, en dat ze 500 werknemers uit het land vertegenwoordigen. In totaal werken er zo'n 110.000 mensen in de kinderopvang. Of mensen die meedoen de hele dag staken of stiptheidsacties voeren, hangt ook af van henzelf af.

Hoge werkdruk

De stakingen volgen op de mislukte cao-onderhandelingen met de werkgevers in de kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Branchevereniging Kinderopvang (BK). Het belangrijkste struikelblok is de werkdruk.

FNV zegt verschillende voorstellen te hebben gedaan voor het verlagen van de werkdruk, zoals minder kinderen per groep of meer personeel aannemen. Daar zijn de werkgevers niet mee akkoord gegaan. De werkgevers erkennen dat de werkdruk hoog is maar zeggen dat het niet volledig in de cao op te lossen is.

Volgens woordvoerders van BK en BMK is het bijvoorbeeld niet mogelijk om meer mensen aan te nemen, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ook laten ze weten dat het ministerie de groepsgrootte en op basis daarvan de financiering voor de kinderopvang bepaalt. Daardoor zou het niet mogelijk zijn om de groepsgrootte aan te passen.