FNV wil op 8 juli landelijke staking kinderopvang, animo nog onduidelijk

Vakbond FNV organiseert op 8 juli in Utrecht een landelijke stakingsdag in de kinderopvang. Hoeveel organisaties en werknemers meedoen en wat ouders en kinderen ervan gaan merken, is nog niet duidelijk.

Eerder was 1 juli genoemd voor stakingen in de kinderopvang in Noord Holland en het zuiden van Flevoland. Die dag blijft staan, maar de regionale stakingsdagen die in de weken daarop gepland stonden niet, meldt de FNV.

Voor de stakingsdag op 1 juli hebben inmiddels 35 kinderopvangorganisaties zich aangemeld.

Met de landelijke staking op 8 juli wordt gereageerd op het cao-akkoord dat gisteren is afgesloten door Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) met de kleinere vakbond CNV. Volgens FNV staan daar geen verbeteringen in waarmee de hoge werkdruk op de korte termijn wordt verlicht.

In een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de GGD dringen ze aan op maatregelen om de structurele problemen (werk- en regeldruk) in de kinderopvang aan te pakken.

Hoge werkdruk niet opgelost

De FNV deed in het overleg over een nieuwe cao naar eigen zeggen verschillende voorstellen om de werkdruk te verminderen, zonder het gewenste resultaat.

Eerder lieten de brancheorganisaties aan de NOS weten dat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om meer mensen aan te nemen, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ook zeiden ze dat het ministerie de groepsgrootte en op basis daarvan de financiering voor de kinderopvang bepaalt. Daardoor zou het niet mogelijk zijn om de groepsgrootte aan te passen.