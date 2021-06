Twee bondgenoten Milosevic veroordeeld voor oorlogsmisdaden in Bosnië

Twee Servische inlichtingenofficieren zijn veroordeeld voor hun rol bij oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Bosnië in 1992. Het gaat om bondgenoten van de voormalige Joegoslavische president Milosevic. Jovica Stanisic en Franko Simatovic krijgen allebei 12 jaar celstraf. Stanisic was het hoofd van de Servische inlichtingendienst, Simatovic gaf leiding aan een elitekorps van de inlichtingendienst.

Hun zaak kwam voor bij het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT) in Den Haag. Die rechtbank van de Verenigde Naties behandelt zaken van tribunalen die al zijn ontbonden. Het Joegoslavië-tribunaal hield eind 2017 op te bestaan, maar deze zaak was nog niet afgehandeld.

Bosanski Samac

In 2013 werden Stanisic en Simatovic nog vrijgesproken door het Joegoslavië-tribunaal, maar in 2015 werd die uitspraak teruggedraaid. Daarna is de behandeling overgenomen door het IRMCT. Ook vandaag werden de twee Serviërs deels vrijgesproken. Hun veroordeling betreft alleen hun betrokkenheid bij moorden en deportaties in de Bosnische plaats Bosanski Samac in 1992.

In hun rol bij de Servische inlichtingendienst financierden en bewapenden ze Servische milities. Bij de inname van Bosanski Samac werd geplunderd, verkracht en werden gebouwen vernield, aldus de aanklager van het IRMCT. Vervolgens werden Bosnische Kroaten en moslims gemarteld en vermoord in detentiecentra.

Er is nog beroep mogelijk tegen de uitspraak. De advocaat van Stanisic heeft aangekondigd dat te doen. Stanisic zit inmiddels al vijf jaar vast, Simatovic acht jaar. Simatovic komt daarom mogelijk binnenkort vrij.