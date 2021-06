Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic definitief veroordeeld tot levenslang

De Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Mladic (78) was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië, van 1992 tot 1995. Hij wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de genocide in de enclave Srebrenica in 1995. Onder aanvoering van Mladic werden in juli 1995 daar meer dan 8000 moslimmannen en -jongens vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat kon dat niet voorkomen.

Met de uitspraak komt een einde aan een rechtszaak die tien jaar heeft geduurd. Mladic werd in 2017 al tot levenslang veroordeeld door het Joegslaviëtribunaal. Hij werd toen schuldig bevonden aan tien van de elf aanklachten tegen hem. Tegen de uitspraak ging hij in beroep, net als de aanklagers.

Mladic werd toen alleen vrijgesproken van genocide in enkele Bosnische gemeenten. De aanklagers gingen daartegen in beroep. Vandaag werd Mladic wederom vrijgesproken van genocide in die gemeenten.

Alle punten verworpen

Alle punten waarop Mladic in beroep ging, werden vandaag verworpen door het hof. Zo beweerde Mladic dat hij niet de opdracht had gegeven tot etnische zuiveringen en dat militairen op eigen houtje handelden. Daar ging het hof niet in mee.

Nu moet worden bekeken waar Mladic zijn levenslange gevangenisstraf zal uitzitten. Vorige maand werd bekend dat de Bosnisch-Servische oud-leider Radovan Karadzic zijn straf gaat uitzitten in een gevangenis in het Verenigd Koninkrijk.

De veroordeling van Mladic in hoger beroep is een van de laatste uitspraken van het Joegoslaviëtribunaal, dat enkele jaren geleden al werd gesloten. Negentig mensen zijn door het tribunaal veroordeeld.