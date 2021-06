Door lockdowns in 2020 bijna een derde minder reiskilometers

De lockdowns hebben vorig jaar een zwaar stempel gedrukt op het reisgedrag van Nederlanders. Het aantal afgelegde kilometers in 2020 daalde met een derde ten opzichte van het jaar ervoor. Het CBS meldt dat Nederlanders te voet, met de fiets, auto, trein of een ander vervoermiddel vorig jaar 147 miljard kilometer aflegden. Dat was in 2019 nog 211 miljard.

De afname in mobiliteit zette in op het moment dat de coronamaatregelen ingingen, zoals het advies om thuis te werken en de sluiting van bedrijfstakken als de horeca. Voor de ontspanning gingen Nederlanders meer wandelen of rondjes rijden. Met al dat wandelen legden we vorig jaar 1,5 miljard kilometer meer te voet af dan in 2019.

Het openbaar vervoer zag de grootste afname in het aantal reiskilometers. Treinreizigers legden 60 procent minder kilometers af, voor bus, tram en metro bedroeg de afname in reiskilometers 54 procent.

Vooral in de eerste lockdown (van half maart tot eind april 2020) reisden Nederlanders minder. De gemiddeld afgelegde afstand per persoon daalde met 60 procent naar ongeveer 12 kilometer per dag ten opzichte van de week voor de eerste lockdown. Toen de lockdown werd opgeheven, nam het aantal gereisde kilometers direct weer toe.